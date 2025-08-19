ПВО РФ за сутки сбили 141 украинский беспилотник

Обсудить на форуме

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 141 украинский беспилотник и 4 управляемые авиационные бомбы, сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.