Зеленскому в Вашингтоне придется «проглотить горькую таблетку» уступок — CNN

13:32 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимиру Зеленскому на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предстоит «проглотить горькую таблетку» территориальных уступок. Такое мнение выразил телеканалу CNN директор программы центральноевропейских исследований Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш.

По его словам, Трамп «недвусмысленно дал понять», что Зеленскому придется «смириться с тем, что потерянная территория по большей части потеряна надолго». Отмечается, что «любые иллюзии о возвращении Крыма и большей части Донбасса закончились».

«За кулисами есть четкое понимание того, что Зеленскому придется проглотить эту горькую таблетку. И теперь нам нужно сосредоточиться на гарантиях безопасности для Украины в будущем и сделать их надежными», — приводит телеканал слова Инглиша. При этом эксперт подчеркнул, что в центре многосторонних переговоров, вероятно, будет «создание долгосрочных соглашений по безопасности для Украины без формального членства в НАТО».

