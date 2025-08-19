Путин поделился с Рамапосой итогами переговоров на Аляске

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой поделился основными итогами российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске», — говорится в сообщении.

Рамапоса выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса, отметили в Кремле.