США направят три эсминца на юг Карибского моря для борьбы с наркокартелями — Reuters

Три эсминца ВМС США, оснащенные ракетными системами Aegis, прибудут в южную часть Карибского бассейна вблизи берегов Венесуэлы в течение ближайших полутора суток для проведения операций по борьбе с наркокартелями. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, в регионе будут развернуты эсминцы USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson типа «Арли Берк». Также планируется задействовать самолеты-разведчики P-8. Источники Reuters отмечают, что группа эсминцев будет действовать на юге Карибского бассейна в течение нескольких месяцев, при этом корабли будут оставаться в международных водах.

Перед подразделениями стоят задачи по проведению разведывательных и наблюдательных миссий, направленных против наркокартелей. Также корабли ВМС США будут наносить точечные удары в случае необходимости, указывает агентство.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что Минобороны США направит порядка 4 тыс. военнослужащих в морские районы вблизи Латинской Америки в качестве демонстрации силы после заявлений президента страны Дональда Трампа о готовности задействовать военных для борьбы с наркокартелями.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Как отмечает издание, данная мера дает официальную основу для возможности проведения прямых военных операций в море и на территории иностранных государств против картелей. Американские военные уже начали прорабатывать варианты борьбы с группировками.