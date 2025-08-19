ВС РФ уничтожили в Серебрянском лесу 53-ю бригаду ВСУ — силовики

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска практически уничтожили в Серебрянском лесу 53-ю механизированную бригаду ВСУ. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, большая часть тел военнослужащих бригады осталась на этом участке фронта.

«53-я отдельная механизированная бригада разлагается в Серебрянском лесу. Бригада практически уничтожена, потеряла свою боеспособность, а на остатках боевиков в болотах и лесах Северского Донца просто поставили крест», — сообщили в силовых структурах.