0
0
447
НОВОСТИ

Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины — WSJ

12:05 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хозяин Белого дома и европейские лидеры договорились, что госсекретарь США Марко Рубио возглавит целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, в состав группы войдут советники по нацбезопасности и представители НАТО. При этом США будут играть «координирующую» роль в процессе обсуждения.

Европейские чиновники также сообщили WSJ, что гарантии безопасности будут включать в себя военное присутствие, обеспечение противовоздушной обороны, поставки вооружений и «контроль прекращения боевых действий». Как уточнили источники, «существует ряд способов», которыми США могут воспользоваться для предоставления косвенной военной поддержки так называемым европейским миротворцам.

Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что гарантии безопасности Европы и США для Украины будут основаны на работе так называемой коалиции желающих и в будущем могут включать многонациональные силы. По его данным, точный формат еще предстоит определить.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 19.08.2025
Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
0
52
19:10 19.08.2025
Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
0
136
18:30 19.08.2025
Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
0
184
17:40 19.08.2025
Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
0
238
17:12 19.08.2025
Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
0
251
17:00 19.08.2025
Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
0
301
16:32 19.08.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
0
317
16:12 19.08.2025
Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
0
357
16:00 19.08.2025
Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
0
321
15:32 19.08.2025
США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
0
337

Возврат к списку