Маск приостановил создание своей партии, чтобы не вредить республиканцам — WSJ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миллиардер Илон Маск приостановил создание новой политической партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, одним из ключевых факторов в решении Маска является его стремление сохранить хорошие отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого считают потенциальным преемником политического движения MAGA (Make America great again, «Сделай Америку снова великой»). Маск признает, что создание третьей партии повредит его отношениям с вице-президентом.

Источники сообщают, что Маск рассматривает возможность использования своих огромных финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году. Отмечается, что на поддержку Дональда Трампа и других республиканцев на выборах 2024 года Маск потратил около 300 миллионов долларов.

В то же время, союзники Маска утверждают, что он официально не отказался от создания новой партии и может передумать по мере приближения промежуточных выборов.