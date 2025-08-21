Зеленский заявил, что не согласится на встречу с Путиным и Трампом в Москве

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что не согласится на проведение трехсторонней встречи с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом в Москве.

На встрече с журналистами, фрагменты которой приводит агентство РБК-Украина, Зеленский назвал среди возможных мест для проведения такой встречи Австрию, Швейцарию или Турцию. «Встречи в Москве не может быть», — сказал Зеленский.

«Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что сегодня это непросто. <…> И честно скажем, Будапешт нас не поддерживал», — добавил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех чиновников Белого дома сообщал, что Белый дом рассматривает Венгрию и Швейцарию в качестве возможных мест для проведения встречи Путина с Зеленским, а также для последующего трехстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа.