В Дагестане произошло массовое отравление на базе отдыха, пострадали 28 человек

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 30 человек, включая 25 детей, пострадали от пищевого отравления на базе отдыха в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«На базе отдыха „Рубас“ в Дербентском районе предположительно произошло пищевое отравление. Поступило сообщение о 28 пострадавших, включая 25 детей», — говорится в сообщении.