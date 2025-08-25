0
Исламские страны будут работать над приостановкой членства Израиля в ООН

19:20 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) будут работать над тем, чтобы приостановить членство Израиля в ООН. Об этом заявили главы МИД государств ОИС по итогам встречи в саудовской Джидде.

«Страны — члены ОИС изучат, может ли Израиль оставаться членом ООН на фоне его неоднократных нарушений резолюций организации и условий членства в ней, а также будут координировать усилия по приостановке участия еврейского государства в деятельности ООН», — говорится в итоговой декларации министров. Документ опубликован на сайте ОИС.

