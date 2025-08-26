Госдолг Украины за июль вырос на $1,29 млрд

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля составил более $186 млрд, увеличившись за месяц на $1,29 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Как следует из отчета на сайте ведомства, внешний долг в структуре госдолга составил 74,97%, почти 5,828 трлн гривен ($139,54 млрд), а внутренний — 25,03%, 1,946 трлн гривен ($46,59 млрд).

За июнь государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился почти на $4 млрд, месяцем ранее — на $1 млрд.

В конце апреля депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк заявлял, что внешний долг Украины впервые в истории превысил 100% от ВВП и, по сути, Киев является банкротом. В то же время местное издание «Экономическая правда» прогнозирует, что в текущем году общий государственный долг Украины вырастет до 110% ВВП. В свою очередь Счетная палата Украины сообщила по итогам аудита, что в I квартале текущего года страна тратила на погашение и обслуживание госдолга каждую шестую гривну из поступлений в бюджет.