Большинство немцев считают, что Киев должен быть готов к уступкам территорий — Die Welt

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Германии считают, что Киев должен быть готов к территориальным уступкам для достижения мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на опрос социологической компании Forsa.

52% опрошенных согласились с утверждением, что Украина должна быть готова «в случае крайней необходимости» уступить России территории для достижения мирной сделки. Среди респондентов, поддерживающих «Альтернативу для Германии», такое мнение высказали 72% участников опроса. С утверждением согласились менее половины сторонников консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии, которые входят в правящую коалицию (43% и 48%, соответственно).