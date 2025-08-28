0
НОВОСТИ

Венгрия запретила въезд в Шенгенскую зону подозреваемому в атаке на «Дружбу» командиру ВСУ

13:00 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что правительство страны приняло решение запретить въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считают ответственным за атаку на нефтепровод «Дружба», в связи с посягательством на суверенитет Венгрии. Он не уточнил, кому именно будет выдан запрет.

«Любой, кто посягнет на нашу энергетическую безопасность и суверенитет, должен ожидать последствий. Этот раз не исключение», — приводит заявление Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.

