НОВОСТИ

США могут поставить ракеты ERAM на Украину до конца года — CNN

11:32 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут поставить Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) уже до конца 2025 года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как ожидается, это может произойти в случае, если стороны заключат ожидаемую сделку по закупке Украиной ранее запрошенных у США ракет. В материале отмечается, что дальность поражения ERAM составляет 150-280 миль (240-450 км). На данный момент остается неясным, будут ли введены какие-либо ограничения на применение Киевом этих вооружений.

