Россиян стало больше ездить в Китай, чем китайских туристов в РФ — Чернышенко

11:00 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический поток из России в Китай превышает количество поездок китайских туристов в Россию. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в интервью ТАСС в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин.

Зампред кабмина РФ напомнил о задаче превысить допандемийный уровень взаимного турпотока с Китаем и отметил, что потенциал для этого «огромен».

«Конечно, прежде всего с китайской стороны, потому что сейчас российских туристов, вы не поверите, даже больше ездит в Китай, чем китайских в Россию», — сказал Чернышенко.

