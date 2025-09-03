В ноябре будет запущена международная платформа BRICS+ AI Success Hub
10:57 03.09.2025
Начало разработки платформы для обмена реальными кейсами внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в БРИКС во время ВЭФ анонсировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
«Началась разработка международной платформы BRICS+ AI Success Hub для обмена реальными кейсами внедрения ИИ, которая будет запущена в ноябре этого года. О её создании было объявлено в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме. Эта инициатива направлена на формирование единого пространства взаимного трансфера практик между странами БРИКС и их партнёрами. Проект будет реализован в стратегическом партнёрстве с Глобальным альянсом по ИИ для промышленности и производства (ЮНИДО)», – сказал он.
На конференции WAIC 2025 Сбер призвал объединить усилия для разработки эффективных стандартов, обеспечения безопасности и этичности использования ИИ, защиты прав и свобод каждого человека независимо от границ, что нашло поддержку со стороны Китая.
НОВОСТИ
- 11:05 03.09.2025
- Объем нелегального оборота по разным категориям товаров в РФ за 5 лет упал с 30 до 9%
- 11:00 03.09.2025
- Россиян стало больше ездить в Китай, чем китайских туристов в РФ — Чернышенко
- 10:32 03.09.2025
- Более 790 бывших иностранцев за полгода перестали быть гражданами РФ
- 10:20 03.09.2025
- Китай продемонстрировал на параде гиперзвуковые ракеты
- 10:05 03.09.2025
- Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет 3 декабря 2025 года — Рособрнадзор
- 10:00 03.09.2025
- ВС США уничтожили в море 11 членов наркокартеля Tren de Aragua — Трамп
- 09:32 03.09.2025
- Неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания ж/д станции в Ростовской области
- 09:20 03.09.2025
- Парад в Пекине прошел блестяще — Путин
- 09:05 03.09.2025
- Человечество вновь стоит перед выбором: мир или война — Си Цзиньпин
- 09:00 03.09.2025
- За ночь над регионами РФ и Азовским морем сбиты 105 украинских БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать