Трамп все более пессимистичен насчет скорого урегулирования конфликта на Украине — ТВ

14:32 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп все более пессимистично относится к возможности быстрого урегулирования украинского конфликта или к перспективам встречи главы российского государства Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух представителей американской администрации.

Трамп заявил своим советникам, что полон решимости не разрушать отношения с президентом России, сказали собеседники телеканала. Один из чиновников также указал, что введение новых американских санкций в отношении России могло бы поставить под угрозу роль хозяина Белого дома как посредника.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, присутствовавших в четверг на встрече так называемой коалиции желающих в Париже, сообщила, что Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых американских санкций против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами. Как отмечалось в публикации, эта информация поступила на фоне заявлений представителей европейских стран о том, что американский лидер согласился на совместную техническую работу между США и Европой по дополнительным санкциям против России, включая вторичные ограничения против Китая и других стран.

НОВОСТИ

15:00 05.09.2025
В Подмосковье упал легкомоторный самолет, пилот погиб
14:12 05.09.2025
Руководство Грузии никому не позволит свергнуть власть — премьер
14:04 05.09.2025
На ВЭФ-2025 договорились о комплексном развитии территории Владивостока
14:01 05.09.2025
Сбер и ВШЭ будут развивать российско-индийские проекты
14:00 05.09.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 1 590 военных в зоне ответственности группировки «Восток»
13:32 05.09.2025
Песков назвал Трампа в хорошем смысле циничным
13:21 05.09.2025
Сбер: Мессенджер Max стал одним из наиболее безопасных способов общения в России
13:20 05.09.2025
Китайское рейтинговое агентство присвоило «Газпрому» наивысший рейтинг по нацшкале
13:05 05.09.2025
В Краснодаре арестован подросток за совершение теракта на железной дороге
13:00 05.09.2025
Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за $3,6 млн — Hollywood Reporter
