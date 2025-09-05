Трамп все более пессимистичен насчет скорого урегулирования конфликта на Украине — ТВ
14:32 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп все более пессимистично относится к возможности быстрого урегулирования украинского конфликта или к перспективам встречи главы российского государства Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух представителей американской администрации.
Трамп заявил своим советникам, что полон решимости не разрушать отношения с президентом России, сказали собеседники телеканала. Один из чиновников также указал, что введение новых американских санкций в отношении России могло бы поставить под угрозу роль хозяина Белого дома как посредника.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, присутствовавших в четверг на встрече так называемой коалиции желающих в Париже, сообщила, что Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых американских санкций против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами. Как отмечалось в публикации, эта информация поступила на фоне заявлений представителей европейских стран о том, что американский лидер согласился на совместную техническую работу между США и Европой по дополнительным санкциям против России, включая вторичные ограничения против Китая и других стран.
