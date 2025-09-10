ВС РФ ведут бои в высотной застройке Красноармейска — Пушилин
11:00 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные в ходе освобождения Красноармейска в ДНР от Вооруженных сил Украины ведут бои в высотной застройке города, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Мы видим, что бои в самом Красноармейске — высотная застройка», — сказал глава ДНР.
