ВС РФ ведут бои в высотной застройке Красноармейска — Пушилин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в ходе освобождения Красноармейска в ДНР от Вооруженных сил Украины ведут бои в высотной застройке города, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Мы видим, что бои в самом Красноармейске — высотная застройка», — сказал глава ДНР.