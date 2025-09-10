Каллас считает намеренным проникновение БПЛА в воздушное пространство Польши

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сочла намеренным проникновение БПЛА минувшей ночью в польское воздушное пространство.

На своей странице в соцсети X она назвали произошедшие инциденты «самым серьезным [с начала украинского конфликта] нарушением европейского воздушного пространства» и, не приведя доказательств, приписала его России. «Есть свидетельства, что оно было намеренным, а не случайным», — утверждала Каллас.