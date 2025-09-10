В Ижевске предотвратили убийство сотрудника предприятия ОПК, готовившееся по заказу Киева
11:20 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Ижевске агента военной разведки Украины, готовившего убийство ведущего сотрудника предприятия ОПК. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности в Удмуртии предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб. Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его указанию планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства», — сообщили в ФСБ.
У задержанного в Ижевске злоумышленника изъяли средства связи, в которых обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ.
