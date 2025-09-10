НАТО не рассматривает инцидент с БПЛА в Польше как нападение — Reuters
12:05 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс не рассматривает инцидент с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши как нападение. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
По его данным, впервые самолеты НАТО были задействованы для отражения потенциальной угрозы.
НОВОСТИ
- 13:00 10.09.2025
- 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы РФ — Рособрнадзор
- 12:32 10.09.2025
- Свыше 500 заключенных сбежали из тюрьмы на юге Непала на фоне беспорядков
- 12:20 10.09.2025
- Польша попросила применить статью 4 Договора о НАТО в связи с инцидентом с БПЛА — Туск
- 12:11 10.09.2025
- Жители Северного административного округа Москвы отправили в зону СВО более 550 тонн гуманитарной помощи с 2022 года
- 12:00 10.09.2025
- Около 70% немцев недовольны действиями канцлера ФРГ — опрос
- 11:32 10.09.2025
- Самый длинный вантовый мост в мире введен в эксплуатацию на востоке КНР
- 11:20 10.09.2025
- В Ижевске предотвратили убийство сотрудника предприятия ОПК, готовившееся по заказу Киева
- 11:05 10.09.2025
- Каллас считает намеренным проникновение БПЛА в воздушное пространство Польши
- 11:00 10.09.2025
- ВС РФ ведут бои в высотной застройке Красноармейска — Пушилин
- 10:32 10.09.2025
- В Польше заявили о нейтрализации нескольких дронов, вторгшихся в ее воздушное пространство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать