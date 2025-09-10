НАТО не рассматривает инцидент с БПЛА в Польше как нападение — Reuters

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс не рассматривает инцидент с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши как нападение. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, впервые самолеты НАТО были задействованы для отражения потенциальной угрозы.