0
0
143
НОВОСТИ

НАТО не рассматривает инцидент с БПЛА в Польше как нападение — Reuters

12:05 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс не рассматривает инцидент с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши как нападение. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, впервые самолеты НАТО были задействованы для отражения потенциальной угрозы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 10.09.2025
87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы РФ — Рособрнадзор
0
0
12:32 10.09.2025
Свыше 500 заключенных сбежали из тюрьмы на юге Непала на фоне беспорядков
0
82
12:20 10.09.2025
Польша попросила применить статью 4 Договора о НАТО в связи с инцидентом с БПЛА — Туск
0
125
12:11 10.09.2025
Жители Северного административного округа Москвы отправили в зону СВО более 550 тонн гуманитарной помощи с 2022 года
0
111
12:00 10.09.2025
Около 70% немцев недовольны действиями канцлера ФРГ — опрос
0
137
11:32 10.09.2025
Самый длинный вантовый мост в мире введен в эксплуатацию на востоке КНР
0
183
11:20 10.09.2025
В Ижевске предотвратили убийство сотрудника предприятия ОПК, готовившееся по заказу Киева
0
175
11:05 10.09.2025
Каллас считает намеренным проникновение БПЛА в воздушное пространство Польши
0
201
11:00 10.09.2025
ВС РФ ведут бои в высотной застройке Красноармейска — Пушилин
0
203
10:32 10.09.2025
В Польше заявили о нейтрализации нескольких дронов, вторгшихся в ее воздушное пространство
0
282

Возврат к списку