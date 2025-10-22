Водительские права в РФ перестанут автоматически продлеваться с 2026 года
09:32 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автоматическое продление водительских удостоверений, действующее в России с 2022 года, завершится с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.
«Предусмотрено продление на три года российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Если действие водительского удостоверения истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — сказал эксперт.
Водителям, которые уже единожды воспользовались автопродлением, нужно знать дату, с которой удостоверение должно было считаться недействительным. Это необходимо, чтобы вовремя продлить права в стандартном порядке и не нарушить закон, указал собеседник агентства.
«Дата указывается в самом удостоверении. Например, если срок действия прав должен был истечь 1 января 2023 года, то он продлялся с последнего дня их действия — с 31 декабря 2022 года. По 31 декабря 2025 года (три года). Значит, с 1 января 2026 года такое водительское удостоверение будет недействительно», — объяснил Зокиров.
