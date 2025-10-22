Отопление на Украине зимой под вопросом из-за повреждения газовой системы — депутат Рады

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом из-за массовых повреждений газовой инфраструктуры. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Нам выбили практически всю газовую систему. К этому мы тоже не готовились. Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом», — написал депутат в своем телеграм-канале.

3 октября «Нафтогаз» заявлял о самой массированной атаке на газодобывающую инфраструктуру. Тогда значительные повреждения получили, в частности, объекты в Полтавской и Харьковской областях. 5 октября компания также заявила о повреждении своих объектов. Как сообщило Минобороны России, ВС РФ нанесли массированные удары по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.