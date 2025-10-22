0
НОВОСТИ

Власти США переселят в страну до конца года 7 тысяч африканеров из ЮАР — WP

12:00 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа намерена до конца года переселить в страну 7 тысяч белых южноафриканцев (африканеров). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание утверждает, что в рамках пересмотра программы по переселению беженцев в США из максимальной квоты в 7,5 тысячи человек не менее 7 тысяч мест достанется африканерам, которым ранее эта программа была недоступна. Пока в Соединенные Штаты въехало 400 белых южноафриканцев, но уже в октябре — ноябре в страну могут переселить еще 6 тысяч африканеров. Оставшиеся места, продолжила газета, достанутся либо англоговорящим, либо тем, чьи взгляды на свободу слова схожи со взглядами американской администрации.

На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа намерена полностью переориентировать миграционную политику страны на прием беженцев в основном из числа белого населения Европы и ЮАР.

