Венгрия не будет исполнять решение МУС об аресте Путина — Сийярто
12:20 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Венгрии не будут исполнять решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента России Владимира Путина, если он прибудет в Будапешт для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, напомнив, что ранее его страна объявила о выходе из МУС и не признает распоряжений этого судебного органа.
В интервью телеканалу CNN, текст которого был распространен венгерским МИД, он также выразил надежду на то, что Евросоюз не будет чинить препятствий для поездки российского лидера на саммит в Будапешт. «Президент Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован. Если он приедет в Венгрию, то тоже не будет арестован. И я надеюсь, что европейские страны разрешат ему прилететь в Венгрию, потому что его встреча с президентом Трампом важна для дела мира. Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира», — сказал Сийярто, отвечая на вопрос по поводу решения МУС о выдаче ордера на арест Путина.
