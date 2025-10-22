0
0
68
НОВОСТИ

Во Франции могут находиться порядка 700 000 нелегальных мигрантов — глава МВД

13:00 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимум 700 000 нелегальных мигрантов могут находиться на территории Франции. Такие оценки привел в эфире телеканала CNews министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

«Если мы возьмем [за основу] данные о предоставляемой государственной медицинской помощи, то получим, что количество нелегальных иностранцев в нашей стране составляет 700 000 человек, — сказал он. — Это оценки. Точного числа мы не знаем».

Он заверил, что Франция активно борется «с нелегальной миграцией». «Это важные и сложные вопросы, которые также затрагивают наших европейских партнеров и обсуждаются на европейском уровне», — отметил Нуньес.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 22.10.2025
Партия Санду единолично сформировала большинство в парламенте Молдавии
0
17
13:05 22.10.2025
Совфед денонсировал соглашение между РФ и США об утилизации плутония
0
68
12:32 22.10.2025
Словакия готова поддержать 19-й пакет санкций против РФ, если ЕС примет ее требования
0
133
12:20 22.10.2025
Венгрия не будет исполнять решение МУС об аресте Путина — Сийярто
0
154
12:05 22.10.2025
В Амурской области задержан мужчина за передачу Киеву данных о движении военной техники
0
169
12:00 22.10.2025
Власти США переселят в страну до конца года 7 тысяч африканеров из ЮАР — WP
0
198
11:52 22.10.2025
Столичные магазины и кафе регулярно отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО
0
180
11:32 22.10.2025
Около 6 млн россиян не знают, что они больны сахарным диабетом — Минздрав РФ
0
219
11:20 22.10.2025
Отопление на Украине зимой под вопросом из-за повреждения газовой системы — депутат Рады
0
235
11:05 22.10.2025
Более половины избирателей США поддерживают продолжение шатдауна — опрос
0
287

Возврат к списку