Во Франции могут находиться порядка 700 000 нелегальных мигрантов — глава МВД

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимум 700 000 нелегальных мигрантов могут находиться на территории Франции. Такие оценки привел в эфире телеканала CNews министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

«Если мы возьмем [за основу] данные о предоставляемой государственной медицинской помощи, то получим, что количество нелегальных иностранцев в нашей стране составляет 700 000 человек, — сказал он. — Это оценки. Точного числа мы не знаем».

Он заверил, что Франция активно борется «с нелегальной миграцией». «Это важные и сложные вопросы, которые также затрагивают наших европейских партнеров и обсуждаются на европейском уровне», — отметил Нуньес.