В Амурской области задержан мужчина за передачу Киеву данных о движении военной техники
12:05 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали россиянина за передачу спецслужбам Украины данных о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«На территории Амурской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1977 г. р., подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания помощи Украине в деятельности, направленной в ущерб безопасности Российской Федерации. Установлено, что гражданин посредством мессенджера Telegram был завербован представителем подконтрольной ГУР МО Украины запрещенной на территории России проукраинской террористической организации, на счета которой перечислял денежные средства, а также передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону проведения специальной военной операции», — сказали в ЦОС.
НОВОСТИ
- 13:20 22.10.2025
- Партия Санду единолично сформировала большинство в парламенте Молдавии
- 13:05 22.10.2025
- Совфед денонсировал соглашение между РФ и США об утилизации плутония
- 13:00 22.10.2025
- Во Франции могут находиться порядка 700 000 нелегальных мигрантов — глава МВД
- 12:32 22.10.2025
- Словакия готова поддержать 19-й пакет санкций против РФ, если ЕС примет ее требования
- 12:20 22.10.2025
- Венгрия не будет исполнять решение МУС об аресте Путина — Сийярто
- 12:00 22.10.2025
- Власти США переселят в страну до конца года 7 тысяч африканеров из ЮАР — WP
- 11:52 22.10.2025
- Столичные магазины и кафе регулярно отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО
- 11:32 22.10.2025
- Около 6 млн россиян не знают, что они больны сахарным диабетом — Минздрав РФ
- 11:20 22.10.2025
- Отопление на Украине зимой под вопросом из-за повреждения газовой системы — депутат Рады
- 11:05 22.10.2025
- Более половины избирателей США поддерживают продолжение шатдауна — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать