В Амурской области задержан мужчина за передачу Киеву данных о движении военной техники

12:05 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали россиянина за передачу спецслужбам Украины данных о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Амурской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1977 г. р., подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания помощи Украине в деятельности, направленной в ущерб безопасности Российской Федерации. Установлено, что гражданин посредством мессенджера Telegram был завербован представителем подконтрольной ГУР МО Украины запрещенной на территории России проукраинской террористической организации, на счета которой перечислял денежные средства, а также передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону проведения специальной военной операции», — сказали в ЦОС.

