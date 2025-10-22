0
Словакия готова поддержать 19-й пакет санкций против РФ, если ЕС примет ее требования

12:32 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Братислава готова поддержать принятие 19-го пакета европейских санкций против России при условии, что требования словацких властей будут учтены в итоговом документе саммита ЕС, который пройдет 23–24 октября. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления в парламенте страны.

«Если мы увидим [в документе] требования, которые мы продвигали, <…> я, вероятно, сообщу канцлеру [ФРГ Фридриху] Мерцу, что мы согласны с 19-м пакетом», — приводит его слова агентство Reuters.

