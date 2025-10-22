В трех регионах РФ температура выше нормы на 6-12 градусов — Вильфанд
10:32 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Теплая погода с температурой на 6-12 градусов выше характеристик климата прогнозируется в ближайшие дни в трех регионах страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На Таймыре до конца недели температура будет на 8-12 градусов выше нормы, при этом максимальное значение будет около 0, такая таймырская жара. Аналогичная ситуация в Эвенкийском районе Красноярского края, где на 8 градусов температура выше нормы, днем она будет повышаться аж до плюс 2 градусов», — сказал он.
Руководитель Гидрометцентра заметил, что температура на 10-12 градусов повысилась и в Хакасии на юге Сибири. Температура в регионе на 6-8 градусов выше нормы. Однако в последние дни этой недели, с 24 по 26 октября, показатель понизится до 10-14 градусов. «И очень теплая погода, на 7 градусов выше нормы, в Якутии: от минус 2 до плюс 3 градусов», — завершил метеоролог.
