В трех регионах РФ температура выше нормы на 6-12 градусов — Вильфанд

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплая погода с температурой на 6-12 градусов выше характеристик климата прогнозируется в ближайшие дни в трех регионах страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На Таймыре до конца недели температура будет на 8-12 градусов выше нормы, при этом максимальное значение будет около 0, такая таймырская жара. Аналогичная ситуация в Эвенкийском районе Красноярского края, где на 8 градусов температура выше нормы, днем она будет повышаться аж до плюс 2 градусов», — сказал он.

Руководитель Гидрометцентра заметил, что температура на 10-12 градусов повысилась и в Хакасии на юге Сибири. Температура в регионе на 6-8 градусов выше нормы. Однако в последние дни этой недели, с 24 по 26 октября, показатель понизится до 10-14 градусов. «И очень теплая погода, на 7 градусов выше нормы, в Якутии: от минус 2 до плюс 3 градусов», — завершил метеоролог.