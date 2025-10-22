Столичные магазины и кафе регулярно отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО

11:52

Столичный бизнес продолжает сбор продуктов питания для участников специальной военной операции (СВО). В состав гуманитарных грузов входят крупы, тушенка, лапша быстрого приготовления, мед, печенье и др.

Кроме еды московские предприниматели в последние месяцы отправили военнослужащим влажные салфетки и упаковки одноразовой посуды. Благодаря этому принимать пищу в полевых условиях стало максимально комфортно.

Предприниматели, владеющие ресторанами, кафе, торговыми центрами и другими предприятиями, также отправляют деньги в благотворительные фонды. Средства предназначены в том числе для жителей Курской области.

Работники трех ресторанов, продуктового магазина и салона маникюра в Северном административном округе собрали для военнослужащих более 300 готовых обедов в составе супов, вторых блюд и тушенки, а также десятки банок с вареньем.

Сотрудники продуктового и строительного магазинов в районах Бабушкинский и Южное Медведково Северо-Восточного административного округа упаковали для бойцов почти 200 комплектов консервов, в том числе гречки с тушенкой. Гуманитарный груз владельцев продуктовой точки из Ярославского района состоял из 600 бутылок воды, 10 коробок колбасы по 15 кг и 240 банок консервов. Работники супермаркета из этого же района добавили еще 180 банок.

Гастроном в Можайском районе, ресторан на Арбате, предприятие быстрого питания и ресторан в Ивановском районе, салон красоты в ТиНАО, кальянная в Косино-Ухтомском районе закупили сотни сухих пайков. Ресторан на юго-востоке города собрал полтысячи банок тушенки и печенье для воинской части 22 263, халяльное заведение в этом же округе – продовольственные наборы для 45-й десантной бригады.

Более 330 кг продуктов питания отправили две чайханы и кондитерская в Северном Бутове Юго-Западного административного округа. Кафе в районе Обручевский в том же округе передало 100 упаковок воды по пять литров.

От сотрудников кофейни в Перове, весной передавших на фронт куличи, бойцы получили более 120 различных сладких изделий. Работники чайханы в Люблине закупили тысячу бутылок воды, 500 кг меда и кондитерские изделия для отряда спецназначения Минобороны.

300 упаковок соков и джемы отправил в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка хозяйственный магазин в районе Соколиная Гора Восточного административного округа. Владельцы торгового центра в Перове собрали рекордные 10 тыс. единиц одноразовой посуды: ложки, тарелки, стаканы и др. К ним добавили 20 пятилитровых канистр антисептика и 100 пачек влажных салфеток для поддержания гигиены.

Сотрудники торгового дома и магазина для рыбалки в Даниловском районе и супермаркета в районе Орехово-Борисово Южное передали через фонд сбора денежные средства на нужды военных.

Московские предприниматели – владельцы магазинов, торговых центров, автосалонов, ресторанов и др. – с первых дней СВО регулярно отправляют в зону боевых действий гуманитарную помощь. В посылки кладут продукты длительного хранения: мясные, овощные, рыбные консервы, крупы (рис, гречку, перловку и др.), макароны, сладости: печенье, конфеты, шоколад и многое другое.

В состав гуманитарных грузов также входят медикаменты, средства личной гигиены, сезонная одежда (термобелье, куртки, сапоги), стройматериалы и техника, в том числе автомобили и квадрокоптеры.