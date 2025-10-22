Более половины избирателей США поддерживают продолжение шатдауна — опрос
11:05 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины американских избирателей выступают за продолжение текущей приостановки работы федерального правительства США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.
По ее данным, 51% респондентов одобряют продолжение шатдауна, из них 31% выразили решительную поддержку данного шага. За возобновление работы правительства высказались 41% опрошенных, из которых 29% категорически не одобряют дальнейшую приостановку. Еще 8% участников опроса не определились с ответом.
