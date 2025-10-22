В РФ хотят разрешить несовершеннолетним специалистам работать на производствах
11:00 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти РФ могут пересмотреть перечень опасных производств и дать возможность несовершеннолетним специалистам работать на предприятиях, где сейчас их труд запрещен. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Нас недавно заверили, что завершается межведомственное согласование, и в скором времени правительство выйдет [с законопроектом] в Госдуму для того, чтобы, соблюдая права несовершеннолетних, ввести гибкий механизм, позволяющий [несовершеннолетним] специалистам трудовых профессий работать на тех предприятиях, где они проходили практику, где они могли бы работать, так как их квалификационные требования соответствуют требованиям работодателей и их уровень подготовки и компетенций позволяет им полноценно там трудиться», — сказал глава комитета Госдумы.
По его словам, сейчас 17-летние студенты и выпускники колледжей зачастую не могут устроиться на предприятия, где они проходили практику, так как эти предприятия отнесены к опасным производствам. «Но опасными они были определены 20 лет назад, — сказал Нилов, отметив, что с тех пор многие производственные процессы стали безопасными. — Поэтому настало время пересмотреть этот список».
«Изменились технологии, изменилось отношение к вопросам охраны труда. И надо пересмотреть перечень тех профессий, которые запрещены [несовершеннолетним] из-за того, что они якобы опасны», — подчеркнул депутат, проведя аналогию с тем, как Минтруд регулярно сокращает список запрещенных для женщин профессий из-за усовершенствования технологий. Нилов отметил, что сейчас иногда «на улице опаснее находиться», чем в некоторых современных производственных помещениях.
Согласно Трудовому кодексу РФ, запрещается труд лиц в возрасте до 18 лет, в частности, на работах с вредными или опасными условиями. Перечень таких работ по разным отраслям промышленности был утвержден правительством в 2000 году.
