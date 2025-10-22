0
0
101
НОВОСТИ

В РФ хотят разрешить несовершеннолетним специалистам работать на производствах

11:00 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ могут пересмотреть перечень опасных производств и дать возможность несовершеннолетним специалистам работать на предприятиях, где сейчас их труд запрещен. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Нас недавно заверили, что завершается межведомственное согласование, и в скором времени правительство выйдет [с законопроектом] в Госдуму для того, чтобы, соблюдая права несовершеннолетних, ввести гибкий механизм, позволяющий [несовершеннолетним] специалистам трудовых профессий работать на тех предприятиях, где они проходили практику, где они могли бы работать, так как их квалификационные требования соответствуют требованиям работодателей и их уровень подготовки и компетенций позволяет им полноценно там трудиться», — сказал глава комитета Госдумы.

По его словам, сейчас 17-летние студенты и выпускники колледжей зачастую не могут устроиться на предприятия, где они проходили практику, так как эти предприятия отнесены к опасным производствам. «Но опасными они были определены 20 лет назад, — сказал Нилов, отметив, что с тех пор многие производственные процессы стали безопасными. — Поэтому настало время пересмотреть этот список».

«Изменились технологии, изменилось отношение к вопросам охраны труда. И надо пересмотреть перечень тех профессий, которые запрещены [несовершеннолетним] из-за того, что они якобы опасны», — подчеркнул депутат, проведя аналогию с тем, как Минтруд регулярно сокращает список запрещенных для женщин профессий из-за усовершенствования технологий. Нилов отметил, что сейчас иногда «на улице опаснее находиться», чем в некоторых современных производственных помещениях.

Согласно Трудовому кодексу РФ, запрещается труд лиц в возрасте до 18 лет, в частности, на работах с вредными или опасными условиями. Перечень таких работ по разным отраслям промышленности был утвержден правительством в 2000 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 22.10.2025
Около 6 млн россиян не знают, что они больны сахарным диабетом — Минздрав РФ
0
63
11:20 22.10.2025
Отопление на Украине зимой под вопросом из-за повреждения газовой системы — депутат Рады
0
95
11:05 22.10.2025
Более половины избирателей США поддерживают продолжение шатдауна — опрос
0
126
10:32 22.10.2025
В трех регионах РФ температура выше нормы на 6-12 градусов — Вильфанд
0
169
10:20 22.10.2025
Автомобиль скорой помощи с беременной перевернулся на трассе в Новосибирской области
0
177
10:05 22.10.2025
Протесты около гостиницы с мигрантами в Дублине переросли в беспорядки — ТВ
0
208
10:00 22.10.2025
Более 160 тыс. абонентских номеров приостановлены за сдачу аккаунтов в аренду — МВД РФ
0
210
09:32 22.10.2025
Водительские права в РФ перестанут автоматически продлеваться с 2026 года
0
254
09:20 22.10.2025
Иностранный легион ВСУ переброшен в Харьковскую область как заградотряд — силовики РФ
0
250
09:05 22.10.2025
Трамп заявил, что определяет, ехать ли на встречу с Путиным, решение не принято
0
324

Возврат к списку