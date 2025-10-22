Около 6 млн россиян не знают, что они больны сахарным диабетом — Минздрав РФ
11:32 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 6 млн россиян страдают сахарным диабетом, при этом еще столько же человек имеют скрытые формы этого заболевания, и диагноз им до сих пор не поставлен. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение».
«Количество пациентов, страдающих сахарным диабетом, растет из года в год, это в целом мировой тренд. У нас сегодня порядка 6 млн человек, по официальной статистике, страдают сахарным диабетом различных типов, и примерно такое же количество человек со скрытыми формами, то есть им заболевания еще не диагностированы», — сказал он.
