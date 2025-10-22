Протесты около гостиницы с мигрантами в Дублине переросли в беспорядки — ТВ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция протеста около гостиницы в пригороде столицы Ирландии, Дублина, где размещаются просители убежища, переросла в беспорядки, а полицейские подверглись нападению. Об этом сообщает телеканал RTE.

Он разместил фото полицейского фургона, охваченного огнем. По информации телеканала, из толпы в примерно 2 тыс. человек в стражей порядка летели петарды, бутылки, камни и различные предметы.

По данным RTE, полиция начала теснить демонстрантов, отводя их от гостиницы. Правоохранители держат наготове водометы, однако пока не используют их. Информации о пострадавших или задержанных нет.

Министр юстиции, внутренних дел и миграции Джим О’Каллаган пообещал, что власти «не будут терпеть нападения на стражей порядка».

Протесты проходят около гостиницы Citywest Hotel в 13 км к юго-западу от центра города вторую ночь подряд. Их причиной стало предполагаемое преступление сексуального характера, совершенное вблизи к отелю утром в понедельник.

Как сообщил 21 октября премьер-министр Ирландии Михол Мартин, по подозрению в «предполагаемом сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки» было произведено задержание. По информации газеты The Irish Times, полиция допрашивает мужчину в возрасте от 20 до 30 лет, который прибыл в Ирландию из одной из стран Африки шесть лет назад в поисках убежища. Его запрос был отклонен в прошлом году. Как уточняет газета, ранее в этом году в отношении мужчины было вынесено предписание о депортации, однако он продолжал оставаться на территории республики.

О пострадавшей 10-летней девочке известно, что родители добровольно передали ее в феврале государственному агентству по делам детей и семей Ирландии (Tusla), так как у нее были серьезные проблемы с поведением. Во время поездки в центр Дублина под контролем воспитателей, организованной на этих выходных, она сбежала. Позднее девочка вышла на связь.

15 октября в центре для несовершеннолетних беженцев под Дублином, который также управляется Tusla, был убит 17-летний украинец. По информации полиции, подозреваемый в нападении с ножом тоже несовершеннолетний беженец. Он задержан.