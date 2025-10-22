Автомобиль скорой помощи с беременной перевернулся на трассе в Новосибирской области
10:20 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автомобиль скорой помощи с беременной женщиной вылетел с трассы и перевернулся в Краснозерском районе Новосибирской области. Три человека пострадали, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.
«Второй бригадой СМП пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают всю необходимую помощь. В настоящее время их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести у двоих. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Проведено родоразрешение беременной пациентки, ребенок жив», — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.
