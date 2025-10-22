Более 160 тыс. абонентских номеров приостановлены за сдачу аккаунтов в аренду — МВД РФ
10:00 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 160 тысяч абонентских номеров временно приостановлены за сдачу аккаунтов в аренду. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сотрудниками МВД России на основании положений статей 46 и 64 федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ „О связи“ и статьи 15 федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ „Об оперативно-разыскной деятельности“ организованы мероприятия по временному приостановлению оказания услуг связи владельцам сдаваемых в аренду аккаунтов. На сегодняшний день соответствующие меры приняты в отношении более чем 160 тысяч абонентских номеров», — написала она в своем телеграм-канале.
