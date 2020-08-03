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Российско-кипрские переговоры по соглашению о двойном налогообложении не дали результата

20:40 03.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Переговоры России и Кипра по соглашению о двойном налогообложении не дали результата. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

Алексей Сазанов добавил, что правительство намерено совершенствовать законодательство для возвращения холдинговых структур в Россию.  Эхо Москвы

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