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Власти Китая готовят стратегию "внутренней циркуляции" для экономики

22:00 12.08.2020 Источник: Интерфакс

Власти Китая готовят ряд важных инициатив, которые должны помочь им переориентировать экономику на внутреннее потребление с экспорта, на фоне глобальной рецессии и ухудшения отношений с США.

Необходимость принятия соответствующих решений растет, поскольку китайские компании, в том числе Huawei Technologies Co. и Bytedance Ltd., все чаще сталкиваются с ограничениями на зарубежных рынках, пишет газета The Wall Street Journal.

Высокопоставленные китайские чиновники с мая этого года регулярно говорят о стратегии "внутренней циркуляции", в рамках которой приоритет отдается внутреннему потреблению, рынкам и местным компаниям в качестве основных двигателей роста экономики КНР, сообщают источники газеты.

По их словам, зарубежные инвестиции и технологии, в соответствии с новой стратегией, по-прежнему желательны, однако скорее будут играть вспомогательную роль.

Деталей новой концепции пока мало, при том, что планы переориентации экономики КНР на внутреннее потребление были озвучены китайскими властями уже давно.

Цель новой модели развития экономики, которую продвигает председатель КНР Си Цзиньпин, - существенное снижение зависимости Китая от зарубежных компаний, технологий и рынков, однако добиться ее будет нелегко, особенно в тот момент, когда бизнес не спешит расширять операции, а потребители сокращают расходы, отмечают эксперты.

Новая стратегия, как ожидается, будет конкретизирована в октябре на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая, где будет утверждаться экономический план на период с 2021 по 2025 гг.

Решение властей замкнуть экономику КНР на внутренних интересах связано с пониманием того, что отношения Пекина с основной частью развитого мира будут оставаться сложными.

Торговая война с Китаем, которую ведет последние два года президент США Дональд Трамп, вынудила КНР направить больше ресурсов на развитие собственных исследовательских лабораторий, университетов и компаний, с целью избавить страну от зависимости от иностранных технологий, включая американские полупроводниковые технологии. Эта тенденция, как ожидается, усилится в рамках стратегии "внутренней циркуляции", которая также будет включать меры по стимулированию граждан страны наращивать покупки товаров, выпускаемых сейчас КНР на экспорт, отмечают источники.

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