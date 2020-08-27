Компания DOC+ войдет в состав цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом"
09:20 27.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейшие игроки российского рынка телемедицины - компания DOC+ и цифровой сервис "Доктор рядом", (входит в VEB Ventures - компания группы ВЭБ.РФ) - объявили о слиянии. Об этом сообщил ТАСС представитель компании "Доктор рядом".
В результате сделки компания DOC+ войдет в состав сервиса "Доктор рядом". При этом учредители DOC+ станут акционерами компании "МК Доктор рядом", все разработки и технологии перейдут в "Доктор рядом", а команды двух игроков сольются под руководством генерального директора Дениса Швецова. Коммерческие параметры сделки не разглашаются.
С момента запуска в 2015 году компания DOC+ привлекла инвестиций на сумму более 14,5 млн долларов. Полученные средства были использованы для развития технологической платформы, новых направлений в области цифровой медицины и собственных решений на основе искусственного интеллекта. В мае 2020 года 1 млрд рублей в "Доктор рядом" инвестировала компания VEB Ventures - венчурный фонд группы ВЭБ.РФ.
"Объединение игроков сделает телемедицинскую компанию рекордсменом по количеству привлеченных инвестиций на рынке цифрового здравоохранения РФ", - отметил представитель компании "Доктор рядом".
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