Возможность размещения обитаемой базы человека на спутнике Юпитера исключили в РАН

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РАН исключили возможность размещения обитаемой базы человека на спутнике Юпитера. Как ранее сообщили ТАСС в Роскосмосе, госкорпорация рассматривает Каллисто как перспективное место для этих целей после Луны и Марса.

Старший научный сотрудник Институт космических исследований РАН Александр Родин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что человечество пока не готово к высадке на спутники Юпитера.

«Речь об отправке человека на орбиту Юпитера при современном развитии техники идти не может никаким образом. Скорее всего, заявление из Роскосмоса было неверно интерпретировано. Вряд ли говорилось о возможности существования человека в обозримом будущем на поверхности Каллисто».

Из всех спутников Юпитера на Каллисто проще всего добраться, однако он менее интересен для пригодности к жизни, отметил Родин.

«Понятен интерес к спутникам Юпитера. Основная горная порода, из которой сложены спутники, это водяной лёд. Воды там очень много, а благодаря приливному воздействию Юпитера внутренние галилеевы спутники, в первую очередь, Ио, Европа, Ганимед, подвергаются значительным приливным воздействиям. Там часть этой воды действительно находится в жидком состоянии. В этом смысле Каллисто наименее интересен, потому что там приливные воздействия минимальны, возраст поверхности наибольший и сейсмическая активность тоже минимальна.

С другой стороны, послать космический аппарат к внутренним спутникам чрезвычайно сложно, поскольку они подвергаются воздействию очень мощной магнитосферы Юпитера, потока высокоэнергичных заряженных частиц. Это достаточно серьёзное испытание для электроники. Очень сложно сделать аппарат, который длительное время проживёт в этих условиях. Каллисто, наверное, самый простой объект из всех галилеевых спутников Юпитера. Но, на мой взгляд, наименее интересный».

Каллисто один из четырёх галилеевых спутников и самый удалённый среди них от Юпитера. По размеру он третий спутник в Солнечной системе.