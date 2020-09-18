Джонсон считает, что вторая волна эпидемии в Великобритании уже неизбежна

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторая волна эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Великобритании уже неизбежна. Об этом заявил в пятницу вечером, выступая перед журналистами, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Сейчас мы видим наступление второй волны. Мы видели это во Франции, Испании, по всей Европе. Боюсь, уже абсолютно неизбежно, что мы будем наблюдать это и в нашей стране", - сказал Джонсон, выступление которого транслировал телеканал "Скай ньюс". Глава правительства подчеркнул, что его кабинет тщательно следит за ситуацией и готов принимать новые меры для того, чтобы сдерживать распространение инфекции.

Джонсон повторил, что хотел бы избежать введения второго общенационального карантина. По его словам, правительство стремится избежать закрытия школ, большинство из которых работает в нормальном режиме, а также иных действий, которые негативно отразятся на состоянии британской экономики.

"Однако это получится только в том случае, если люди будут следовать нашим указаниям", - подчеркнул Джонсон. С понедельника в стране запрещено собираться группами больше шести человек, хотя из этого правила и есть несколько исключений. Власти страны также настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены: как можно чаще мыть руки и избегать прикосновений к лицу. В транспорте, больницах, банках, музеях, кинотеатрах, церквях и в большинстве магазинов использование масок является обязательным. В отдельных регионах действуют более жесткие ограничения, среди прочего предполагающие запрет на встречи между людьми, не проживающими вместе, а также закрытие баров и ресторанов не позднее 22:00.

Рост числа случаев заражения новым коронавирусом наблюдается с конца августа, когда в стране начали регулярно отмечать больше тысячи новых случаев инфицирования в сутки. За последние восемь дней этот показатель семь раз превышал отметку в 3 тыс. случаев в сутки, а в пятницу впервые с 8 мая преодолел рубеж в 4 тыс. случаев. Количество летальных исходов держится на уровне 10-30 в сутки, что отчасти связано с тем, что средний возраст заболевших составляет всего около 30 лет, а среди молодежи тяжелые осложнения COVID-19 относительно редки.