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В центр Минска снова стягивается бронетехника

12:44 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД Белоруссии в воскресенье усиливает меры безопасности в связи с объявленной оппозицией акцией протеста в Минске, в том числе будет ограничено движение транспорта, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

"Для обеспечения безопасности предпринят комплекс мер. Увеличивается число нарядов на центральных улицах и проспектах. Для этого дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД, - сказала она. - В Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта и метро".

По словам официального представителя МВД, правоохранители неоднократно напоминали гражданам, что за участие и организацию несанкционированных мероприятий предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, милиция предупреждает об уголовной ответственности за попытки перекрывать дороги и другие подобные действия.

Ситуация в белорусской столице утром в воскресенье находится под контролем силовиков, которые оцепили площадь Независимости, ставшую в последнее время традиционным местом сбора протестующих, и выставляют посты на прилегающих улицах. Площадь Государственного флага также оцеплена военнослужащими внутренних войск с оружием. Силы МВД стягиваются и в район Дворца независимости, резиденции президента, сюда прибыла бронетехника.

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