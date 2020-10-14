Половина кораллов Большого Барьерного рифа уже исчезла, заявляют ученые
12:32 14.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность колоний кораллов, живущих на территории Большого Барьерного рифа, резко сократилась за последние три десятка лет, уменьшившись в среднем на 50%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Австралийского научного совета (ARC) со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the Royal Society B.
"Численность полипов и в небольших, и в средних, и в крупных колониях кораллов снизилась более чем на 50% по сравнению с 1994-1995 годами. Это было характерно как для мелководных, так и глубинных регионов рифа, а также для всех видов кораллов. Особенно сильно это снижение затронуло ветвящиеся и столообразные кораллы, чьи популяции были выкошены волнами жары в 2016 и 2017 годах", - заявил Терри Хьюз, профессор Университета Джеймса Кука в Таунсвилле (Австралия), чьи слова приводит пресс-служба ARC.
Колонии кораллов сегодня считаются одним из самых высокоточных индикаторов того, в каком состоянии находятся экосистемы океана и как на них влияют различные неблагоприятные факторы, в том числе закисление вод и глобальное потепление.
Даже самые небольшие сдвиги средней температуры воды, изменения в характере движения течений и кислотности океанов отражаются на способности кораллов строить известковые раковины. К примеру, рост температуры и кислотности ухудшает способность полипов по захвату ионов кальция и угольной кислоты, что снижает прочность раковин и негативно сказывается на их здоровье.
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