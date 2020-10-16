Убыль населения РФ была бы более стремительной без демографических мер - Песков

14:12 Источник: Интерфакс

Принимаемые властями России меры в сфере демографической политики приносят свои плоды, без них убыль населения в РФ была бы более стремительной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию о том, что правительство РФ ухудшило прогноз по сокращению численности населения РФ в среднесрочной перспективе. В пятницу газета "Известия" опубликовала обновленную версию единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года, где говорится, что население РФ может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу этого года и на 1,2 млн человек до 2024 года.

"Правительство не держит в тайне результаты своей работы и свои подсчеты", - сказал Песков.

"Ситуация с демографией - с ростом и сокращением населения - хорошо известна, и президент неоднократно говорил о том, что это самая острая и важная проблема для нашей страны", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, "одна из важнейших задач - это минимизировать сокращение населения, а затем перейти на тренд роста".

"Почему население РФ сокращается? Это происходит по объективным причинам: совпадение двух демографических ям (яма Великой Отечественной войны и яма, связанная с распадом СССР). Эти две ямы нас преследуют в нашей современной истории. Здесь они сошлись вместе, отсюда такие негативные тренды", - продолжил Песков.

Он подчеркнул, что власти РФ принимают "энергичные, максимально возможные меры для того, чтобы стимулировать рождаемость, охранять материнство и детство и т.д.".

Пресс-секретарь указал, что эти меры "крайне востребованы". Песков выразил уверенность, что "эти действия обязательно дадут свой результат".

По его мнению, эффект от принимаемых мер "будет заметен даже в краткосрочной перспективе".

"К сожалению, обстоятельства, с которыми нам приходится сталкиваться, тоже не весьма благоприятны", - сказал пресс-секретарь. Среди таких негативных факторов он назвал пандемию коронавируса.

"Любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что, если бы не было этих мер поддержки, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее. Но, слава богу, этого не происходит. Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с лишним миллионов человек во время Второй мировой войны, и у нас мало женщин, которые могут рожать детей", - заключил Песков.