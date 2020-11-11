Сбер минимизирует воздействие на окружающую среду и финансирует проекты возобновляемой энергетики
13:57 11.11.2020
За три года Сбер профинансировал целый ряд инновационных проектов в сфере возобновляемой энергетики. В их чсиле строительство ветропарков в Ростовской и Мурманской областях, солнечных станций в Башкортостане, Астраханской и Самарской областях. Компания стремится снижать негативное воздействие на экологию, для чего на тысячах ее объектов внедряют системы телеметрии и дистанционного управления энергоресурсами. При этом используется оборудование с высоким классом энергоэффективности, а при проектировании и строительстве новых объектов применяются зеленые стандарты LEED Silver.
«Последние годы Сбер перестраивает все свои процессы, минимизируя свое воздействие на окружающую среду, - отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Мы верим, что координация усилий всех заинтересованных сторон поможет внедрить практики ответственного финансирования и управления ESG-рисками в банковском секторе и экономике страны в целом. Важно, что инвестиции в модернизацию оборудования инженерных систем, развитие зелёных и энергосберегающих технологий не только снижают воздействие на окружающую среду, но и дают ощутимый экономический эффект — это отличный пример ситуации, в которой выигрывают все».
Напомним, 11 ноября отмечается Международный день энергосбережения, призванный привлечь внимание общества к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.
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