0
0
43
НОВОСТИ

Сбер минимизирует воздействие на окружающую среду и финансирует проекты возобновляемой энергетики

13:57 11.11.2020

За три года Сбер профинансировал целый ряд инновационных проектов в сфере возобновляемой энергетики. В их чсиле строительство ветропарков в Ростовской и Мурманской областях, солнечных станций в Башкортостане, Астраханской и Самарской областях. Компания стремится снижать негативное воздействие на экологию, для чего на тысячах ее объектов внедряют системы телеметрии и дистанционного управления энергоресурсами. При этом используется оборудование с высоким классом энергоэффективности, а при проектировании и строительстве новых объектов применяются зеленые стандарты LEED Silver.

 «Последние годы Сбер перестраивает все свои процессы, минимизируя свое воздействие на окружающую среду, - отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Мы верим, что координация усилий всех заинтересованных сторон поможет внедрить практики ответственного финансирования и управления ESG-рисками в банковском секторе и экономике страны в целом. Важно, что инвестиции в модернизацию оборудования инженерных систем, развитие зелёных и энергосберегающих технологий не только снижают воздействие на окружающую среду, но и дают ощутимый экономический эффект — это отличный пример ситуации, в которой выигрывают все».

Напомним, 11 ноября отмечается Международный день энергосбережения, призванный привлечь внимание общества к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 11.11.2020
Минтруд РФ прогнозирует рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году - замминистра
0
9
14:00 11.11.2020
ФАС возглавит Максим Шаскольский
0
43
13:32 11.11.2020
Госдума приняла в первом чтении законопроект о Государственном совете РФ
0
85
13:20 11.11.2020
Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы более 5 млн рублей
0
107
13:05 11.11.2020
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель
0
133
13:00 11.11.2020
Служба нацбезопасности Армении задержала лидера оппозиции Гагика Царукяна - депутат
0
130
12:32 11.11.2020
В РФ выросла доля граждан, следящих за курсом доллара
0
145
12:20 11.11.2020
У привитых "Спутник V" алтайских медиков не успел выработаться иммунитет - Минздрав РФ
0
165
12:05 11.11.2020
В шотландском городе Эррол пройдет церемония открытия памятника советским летчикам
0
173
12:00 11.11.2020
Пашинян заявил, что без соглашения по Карабаху была вероятность потерять Степанакерт
0
186

Возврат к списку