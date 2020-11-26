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Объем внутренних заимствований РФ с начала года достиг 5,2 трлн руб

17:00 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовый объем заимствований РФ на внутреннем рынке с начала 2020 года составил 5,2 трлн рублей, сообщил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Петр Казакевич.

"Сейчас объем привлеченных средств составил 5,2 трлн рублей. Это валовые привлечения. Чистые привлечения могут составить 5,02 трлн рублей. По поводу доли флоатеров (ОФЗ с плавающим купоном - прим. ТАСС) - в текущем году за счет этих инструментов мы привлекли более 3 трлн рублей", - отметил Казакевич.

По его словам, Минфин рассчитывает, что в последующие годы таких значительных заимствований не потребуется. "Мы исходим из того, что этот год является уникальным во многом для российского бюджета и что таких массивных заимствований, как в этом году, в следующие годы не потребуется. На следующий год у нас предусмотрены валовые привлечения в объеме меньшем - 3,7 трлн рублей, в чистых заимствованиях это 2,7 трлн рублей", - добавил Казакевич.

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