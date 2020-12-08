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НОВОСТИ

Собянин присвоил названия четырем станциям Большой кольцевой линии метро

17:13 08.12.2020

Четыре станции Большой кольцевой линии метро получили названия. Соответствующее постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным.

Теперь на Москвы можно будет найти станцию «Новаторскую» (рабочее название «Улица Новаторов» – расположенную вдоль ул. Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту, пересадочная на строящуюся Троицкую линию метро) и «Карамышевскую» -(рабочее название «Улица Народного Ополчения») - расположенную у пересечения проспекта Маршала Жукова с ул. Народного Ополчения. 

Также название получили «Мневники» - станция, расположенная на территории Мневниковской поймы вблизи Карамышевской набережной и «Терехово» - размещенная на территории Мневниковской поймы в районе бывшей деревни Терехово.

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