Ответ Константина Ремчукова на просьбу НГ прокомментировать решение мэра Сергея Собянина по голосованию о памятнике на Лубянке
21:14 26.02.2021 Источник: НГ-Online
"О решении Собянина отложить решение по памятнику - это акт политической мудрости. Вы хотели, чтобы власть слышала людей. Вот мы и получили решение мэра, услышавшего москвичей! Разжигать страсти при очевидном расколе мнений - глупо! Перенести решение на попозже - мудро! Сергей Собянин проявил себя, как ответственный политик. Нам навязали вопрос, который не выглядел актуальным для москвичей. Он был придуман политиками чекистско-коммунистической реставрационной ориентации. Решение Собянина - блокировка процессов, провоцирующих раскол в обществе", - сказал главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.
P.S. Результаты голосования на портале "Активный гражданин"
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Проголосовало всего: 319897 чел.
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Проголосовало за памятник Александру Невскому - 176954 чел. (55%)
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Проголосовало за памятник Феликсу Дзержинскому - 142943 чел (45%)
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