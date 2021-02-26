0
0
138
НОВОСТИ

Ответ Константина Ремчукова на просьбу НГ прокомментировать решение мэра Сергея Собянина по голосованию о памятнике на Лубянке

21:14 26.02.2021 Источник: НГ-Online

"О решении Собянина отложить решение по памятнику - это акт политической мудрости. Вы хотели, чтобы власть слышала людей. Вот мы и получили решение мэра, услышавшего москвичей! Разжигать страсти при очевидном расколе мнений - глупо! Перенести решение на попозже - мудро! Сергей Собянин проявил себя, как ответственный политик. Нам навязали вопрос, который не выглядел актуальным для москвичей. Он был придуман политиками чекистско-коммунистической реставрационной ориентации. Решение Собянина - блокировка процессов, провоцирующих раскол в обществе", - сказал главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

P.S. Результаты голосования на портале "Активный гражданин"

  • Проголосовало всего: 319897 чел.

  • Проголосовало за памятник Александру Невскому - 176954 чел. (55%)

  • Проголосовало за памятник Феликсу Дзержинскому - 142943 чел (45%)

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

21:36 26.02.2021
Собянин предложил завершить дискуссию о Лубянской площади
0
75
21:15 26.02.2021
Соглашение о признание ученых степеней и образования подпишут Россия и Испания
0
104
21:10 26.02.2021
С. Собянин: Я считаю, что надо пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас
0
128
20:10 26.02.2021
Глава Конституционного суда Украины отстранен от должности на месяц указом президента
0
191
19:15 26.02.2021
За неделю на 1,9% подорожало куриное мясо, яйца - на 1,1% - Росстат
0
226
19:10 26.02.2021
Причиной штурма и обыска женского монастыря стало 20-летней давности
0
262
18:25 26.02.2021
Работу беспилотников АО "Кронштадт" промерил министр обороны РФ
0
275
17:40 26.02.2021
В Госдуме высказались против введения налога на домашних животных
0
376
17:12 26.02.2021
Баку будет привлекать российские компании к восстановлению в Карабахе - Алиев
0
377
17:00 26.02.2021
Украинцы и Запад сильно разочаровались в Зеленском, считают в Süddeutsche Zeitung
0
441

Возврат к списку