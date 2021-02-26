Ответ Константина Ремчукова на просьбу НГ прокомментировать решение мэра Сергея Собянина по голосованию о памятнике на Лубянке

21:14 Источник: НГ-Online

"О решении Собянина отложить решение по памятнику - это акт политической мудрости. Вы хотели, чтобы власть слышала людей. Вот мы и получили решение мэра, услышавшего москвичей! Разжигать страсти при очевидном расколе мнений - глупо! Перенести решение на попозже - мудро! Сергей Собянин проявил себя, как ответственный политик. Нам навязали вопрос, который не выглядел актуальным для москвичей. Он был придуман политиками чекистско-коммунистической реставрационной ориентации. Решение Собянина - блокировка процессов, провоцирующих раскол в обществе", - сказал главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

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