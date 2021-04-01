В Москве провели более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус
10:25 01.04.2021
Медики Москвы провели более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. По данным сайта мэра Москвы, хотя ситуация с COVID-19 сейчас менее напряженная, чем в 2020 году, качественное массовое тестирование по-прежнему - неотъемлемый элемент борьбы против пандемии. На ИФА- и ПЦР-тестирование могут при помощи городских сервисов записаться все горожане. Также, в обязательном порядке на наличие коронавируса тестируют горожан с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией, а также всех, кто живет с больными COVID-19. Кроме того тестирование на коронавирус стало обязательным условием для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.
Бесплатно анализ на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР москвичи могут сдать по предварительной записи в одной из 162 городских поликлиник. Детей тестируют в 45 детских поликлиниках. Результаты исследований пациенты получают в электронной медицинской карте в течение трех дней с момента сдачи анализа.
НОВОСТИ
- 10:20 01.04.2021
- Глава Северного командования ВС США выступил за диалог с РФ в целях недопущения конфликтов
- 10:05 01.04.2021
- В Молдавии из-за пандемии с сегодняшнего дня вводится режим ЧП
- 10:00 01.04.2021
- Сын Байдена признался, что потратил деньги от Burisma на наркотики и алкоголь - WP
- 09:49 01.04.2021
- Знаменитый фонтан «Принцесса Турандот» на Арбате отремонтируют
- 09:32 01.04.2021
- В РФ вводится единая минимальная цена на сигареты
- 09:20 01.04.2021
- Производители сахара приостановили его продажи торговым сетям - СМИ
- 09:05 01.04.2021
- Уровень бедности российских семей без детей вырос более чем в два раза во время пандемии
- 09:00 01.04.2021
- Познер заявил, что находится в безопасности
- 08:20 01.04.2021
- Во Владивостоке в ближайшее время не возобновится работа генконсульства США
- 08:10 01.04.2021
- Власти японской Осаки требуют отказаться от эстафеты олимпийского огня
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать