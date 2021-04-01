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В Москве провели более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус

10:25 01.04.2021

Медики Москвы провели более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. По данным сайта мэра Москвы, хотя ситуация с COVID-19 сейчас менее напряженная, чем в 2020 году, качественное массовое тестирование по-прежнему - неотъемлемый элемент борьбы против пандемии. На ИФА- и ПЦР-тестирование могут при помощи городских сервисов записаться все горожане. Также, в обязательном порядке на наличие коронавируса тестируют горожан с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией, а также всех, кто живет с больными COVID-19. Кроме того тестирование на коронавирус стало обязательным условием для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.

Бесплатно анализ на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР москвичи могут сдать по предварительной записи в одной из 162 городских поликлиник. Детей тестируют в 45 детских поликлиниках. Результаты исследований пациенты получают в электронной медицинской карте в течение трех дней с момента сдачи анализа.

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