Сбер поможет повысить эффективность предприятий в России и Индии

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Одним из новых форматов, получившим развитие в ходе пандемии, оказались бизнес-миссии в режиме онлайн, которые Сбер проводит для того, чтобы российские предприниматели могли представить свою продукцию и найти надежных партнеров за рубежом, заинтересованных в отечественных товарах. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов в ходе заседания Третьего Российско-Индийского стратегического экономического диалога, состоявшегося 15 апреля. По данным Ситнова, в 2020 году Сбер провел семь онлайн-бизнес-миссий с участием примерно 150 российских и индийских компаний. Это оказалось не только эффективным, но также безопасно с точки зрения эпидемиологической ситуации форматом работы. «Сбер в Индии работает уже более 10 лет в качестве банка с универсальной банковской лицензией, - говорит Владимир Ситнов. - Мы поддерживаем предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность, осуществляя расчеты в национальных валютах. Сбер готов стать центром компетенций по открытию и сопровождению предприятий — как индийских в России, так и российских в Индии. У нас для этого есть большая экспертиза и все необходимые инструменты и продукты. Мы планируем помогать бизнесу в поиске партнеров и повышении эффективности деятельности».

Как отмечает старший вице-президент Сбербанка, у компании есть необходимый набор инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, позволяющий создать благоприятные условия для совместной работы и Сбер готов адаптировать существующие продукты и сервисы к запросам эволюционирующего рынка.